SUCCESSOS
Condemnat a 11 anys i mig de presó per violar la seua fillastra
Els abusos van començar quan la víctima tenia 7 anys i es van allargar fins que va complir els 18. El Suprem confirma la pena imposada per l’Audiència
El Tribunal Suprem ha condemnat a onze anys i mig un home per abusar i violar la seua fillastra durant una dècada, entre els anys 2003 i 2013. Confirma així la pena imposada en primera instància per l’Audiència de Lleida l’octubre del 2024 i que ja va ser ratificada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. D’aquesta forma, la sentència ja és ferma.
L’alt tribunal rebutja els recursos plantejats per la defensa del processat i dona plena credibilitat al testimoni de la víctima, que va declarar al judici que els abusos es repetien “cada dia” i que “em feia mal, molt mal”. Una situació que es va prolongar fins que va complir la majoria d’edat. La sentència dona per provat que els fets van començar el 2003, quan la víctima tenia 7 anys, i l’acusat, parella de la seua mare, hi convivia. En aquest sentit, dona per provat que el condemnat aprofitava quan la mare de la menor no era a casa per abusar de la nena. Uns abusos que es van intensificar quan la menor va complir els 12 anys. La jove no va denunciar els fets fins al 2021 perquè, segons va declarar al judici, tenia por que li passés el mateix a la seua filla, que havia nascut el 2019.
El Suprem recorda que el testimoni de la víctima està corroborat per altres, com el de la seua mare, que va assenyalar al judici que el condemnat va admetre els fets durant una discussió. A més, la parella de la jove va dir que aquesta li havia explicat els abusos.
En la sentència, l’Audiència va exposar que l’home es va aprofitar de la seua “superioritat”, la qual cosa va considerar un agreujant, per cometre els fets de forma prolongada en el temps. Així mateix, va donar plena credibilitat a la denunciant i al seu relat “coherent, sostingut en el temps i precís en detalls gens fàcils d’inventar”. La jove va renunciar a rebre una indemnització. “L’únic que vull és que no ho torni a fer a ningú més”, va assenyalar al judici. Així mateix, segons les dades publicades pel ministeri de l’Interior, el 2024 es van denunciar 318 fets per violència sexual a les comarques lleidatanes, la qual cosa suposa un increment del 15% respecte a un any abans. Prop del 42% van ser per agresions sexuals amb penetració (violacions).