SUCCESSOS
Detinguda per intentar matar la seua exparella amb un ganivet a Lleida
De 19 anys, se l’acusa de temptativa d’homicidi, violència domèstica i amenaces
La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir durant la matinada d’ahir una jove de 19 anys acusada d’apunyalar la seua exparella al coll i l’esquena. La víctima va resultar ferida lleu, ja que vestia amb un abric gruixut que el va protegir de gran part del mal de les ganivetades. La noia va ser arrestada com a presumpta autora de delictes de temptativa d’homicidi, violència domèstica i amenaces.
Un vigilant de seguretat va alertar la policia local sobre la 1.25 de la matinada d’ahir que s’estava produint una baralla entre una jove i un noi, que va resultar ser la seua exparella, a l’altura del número 7 del carrer Bonaire. El jove estava acompanyat per una altra noia i la detinguda hauria començat a increpar-los a tots dos. Quan la víctima va procedir a marxar del lloc dels fets, l’arrestada hauria tret un ganivet de la bossa i l’hi hauria clavat per l’esquena i el coll, en una zona a prop de la jugular.
La vestimenta que portava la víctima va aconseguir reduir la gravetat dels cops i, si bé va patir ferides de caràcter lleu, no va requerir un trasllat a l’hospital. Així mateix, la detinguda hauria amenaçat de mort la noia que acompanyava la seua exparella.
Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de la investigació.
M
La dona que dissabte a la tarda va ser suposadament apunyalada al seu pis de la Corunya va morir ahir a la matinada a causa de la “gravetat” de les lesions que presentava. Així ho van informar fonts del Complejo Hospitalario Universitario de la Corunya, on la víctima romania ingressada després del succés, que va tenir lloc al voltant de les 14.00 hores al Paseo de la Ronda de la ciutat gallega. Els fets van portar la policia a detenir un home acusat de temptativa d’homicidi.
Segons van confirmar fonts pròximes a la investigació, l’acusat suposadament va ferir amb una arma blanca l’ara difunta. Així mateix, van indicar que el presumpte autor i la víctima eren companys de pis, per la qual cosa el cas no s’investiga com a violència de gènere.Paral·lelament, al mateix immoble es va declarar un incendi, les causes del qual també investiguen les forces i cossos de seguretat.