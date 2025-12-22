EQUIPAMENTS
ERC reclama garantir que el pati del Godàs no s’inundi
El grup municipal d’ERC a la Paeria de Lleida reclama a l’ajuntament una actuació urgent a l’escola Frederic Godàs, a Cappont, per garantir un pati segur després d’haver-se inundat diverses vegades recentment els dies de fortes pluges, com va publicar aquest diari. “És un problema recurrent que afecta els dret dels nens i nenes en un espai exterior segur i utilitzable”, assegura l’edil Xavier Estrada. “No pot ser que cada episodi de pluja deixi els nens sense pati i el centre sense solucioni estructurals”, incideix, i demana la neteja i revisió immediata dels embornals i del sistema d’evacuació de les cobertes. La portaveu republicana, Jordina Freixanet, insisteix que l’ajuntament ha d’abordar una intervenció que no es limiti a solucions provisionals, sinó garantir un correcte sistema de drenatge.