En llibertat amb mesures cautelars la jove detinguda a Lleida per intentar matar la seua exparella amb un ganivet
La jutgessa ha decretat una ordre d’allunyament de la víctima i la causa està oberta pels delictes de lesions i amenaces
La magistrada del jutjat de guàrdia de Lleida ha acordat aquest dilluns llibertat amb mesures per a la jove de 19 anys detinguda aquest diumenge de matinada per intentar matar a la seua exparella amb un ganivet a Lleida.
La jutgessa ha prohibit la comunicació de la dona amb la seua exparella i també ha acordat una ordre d’allunyament, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat.
Els fets van succeir la matinada d’aquest diumenge, quan la jove de 19 anys va ser detinguda per la Guàrdia Urbana després d’intentar matar a la seua exparella apunyalant-la al coll, que va resultar ferida lleu ja que el seu abric la va protegir de gran part dels atacs.
Tal com va avançar aquest diumenge SEGRE, un vigilant de seguretat va alertar la policia local cap a les 01.25 hores que s’estava produint una baralla entre una jove i un noi a l’altura del número 7 del carrer Bonaire. Després del seu arrest, els Mossos d’Esquadra es van fer càrrec de la investigació, i la causa està oberta pels delictes de lesions i amenaces.