SUCCESSOS
Llibertat amb mesures cautelars la jove detinguda a Lleida per intentar matar el seu ex amb un ganivet
El jutjat decreta ordre d’allunyament i prohibició de comunicació. La causa està oberta per lesions i amenaces
El Jutjat d’Instrucció 1 de Lleida, en funcions de guàrdia, va decretar ahir mesures cautelars per a la jove de 19 anys detinguda dissabte a la matinada després d’apunyalar la seua exparella al carrer Bonaire. El jutge va denegar la petició de la Fiscalia i de l’advocat de la víctima per dictar l’ingrés a presó provisional i va fixar una prohibició de comunicació i d’aproximació de les víctimes. Els fets van tenir lloc cap a les 1.25 hores, quan un vigilant de seguretat va alertar la Urbana que s’estava produint una baralla entre una jove i un noi, que va resultar la seua exparella, a l’altura del número 7 del carrer Bonaire.
El jove estava acompanyat per una altra noia i la detinguda va començar a increpar-los. Quan la víctima va procedir a marxar, l’arrestada hauria tret un ganivet i l’hi hauria clavat a l’esquena i al coll. La vestimenta que portava el jove, amb un abric gruixut, va aconseguir reduir la gravetat de les ferides i el vigilant va aconseguir prendre el ganivet a l’arrestada. Així mateix, l’acusada hauria amenaçat de mort la noia que acompanyava el seu exnòvio.
La causa està oberta per un delicte de lesions amb instrument perillós i amenaces. Mentrestant, de les diligències podria deduir-se un delicte de descobriment i revelació de secrets. La jutge va considerar que, malgrat els indicis rellevants contra la investigada, la mesura de presó provisional seria desproporcionada podent adoptar-se altres mesures de protecció a les víctimes. En el cas de la seua exparella, no podrà atansar-se a ell a menys de 150 metres, una distància que es redueix a 10 metres en el cas de la parella de la víctima. La defensa també ha sol·licitat un informe mèdic de la investigada per valorar si les seues capacitats es podrien haver vist afectades.
En un altre ordre de coses, la Urbana va arrestar divendres un home de 51 anys al carrer Salmerón amb una reclamació judicial d’Igualada per tràfic de drogues. Mentrestant, ahir a les 20.30 hores van ser arrestats dos homes, de 29 i 38 anys, per un robatori amb violència al carrer Bonaire.