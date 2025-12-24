Cremen contenidors en dos punts de Lleida i dos vehicles queden afectats
Els incendis s'han produït durant la nit i matinada a la plaça Sant Antoni Maria Claret i al carrer d'Henri Dunant
Els Bombers de la Generalitat han treballat durant la passada nit i la matinada en dos incendis en contenidors a la ciutat de Lleida. El primer avís el van rebre a les 22.26 hores d'aquest dimarts des de la plaça Sant Antoni Maria Claret, al centre històric. En aquest punt ha cremat un contenidor i un cotxe que estava estacionat a prop ha quedat afectat per l'alta temperatura.
El lloc on ha cremat tota una illa de contenidors a la plaça Antoni Maria Claret, amb els contenidors ja reposats.
El segon foc s'ha produït a les 04.06 hores de la matinada d'aquest dimecres al carrer d'Henri Dunant, al barri de la Mariola. En aquest cas l'incendi ha afectat tota una illa de contenidors i un vehicle ha patit danys per la radiació.