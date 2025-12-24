Detingut un treballador d'una empresa externa de la Universitat de Lleida per robatoris en un despatx del campus de Cappont
Un home de 45 anys que hauria forçat una caixa per sostreure diners
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts a la tarda un home de 45 anys acusat de dos robatoris amb força en instal·lacions de la Universitat de Lleida. Segons la policia, el primer fet va passar el 19 de novembre en un despatx situat en un dels edificis del campus de Cappont, quan algú va forçar una caixa que tenien en un despatx i va sostreure tots els diners que contenia.
Un robatori similar va succeir el passat divendres al mateix despatx. En aquesta ocasió es va sospitar que l’autor o autora del robatori havia de ser algú amb vinculació amb la universitat. Fruit de la investigació la policia va poder identificar el presumpte lladre. Es tracta d'un treballador d'una empresa externa que dona serveis a la Universitat de Lleida.
L’home, acusat dels dos fets, va quedar en llibertat després de declarar a comissaria, a l’espera de ser citat pel jutjat.