EDUCACIÓ
L’ampliació del Lladonosa, acabada al març o a l’abril
Però no l’estrenaran fins al setembre
Les obres d’ampliació de l’institut Josep Lladonosa de Pardinyes no estaran a punt fins al març o a l’abril del 2026, en lloc del gener, com estava previst inicialment, segons va confirmar el director del centre, Santi Pubill. Per això, va indicar que la meitat dels alumnes de Batxillerat que ara reben classe exiliats a l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) no podran tornar a l’institut fins almenys el mes de setembre, és a dir, fins a l’inici del curs vinent. Concretament, només es traslladaran els de primer, mentre que els de segon seguiran a l’EOI.
El projecte d’ampliació consta d’un edifici de planta baixa i primer pis en el qual s’habilitaran almenys dos aules. El departament d’Educació l’està construint al costat del centre que dona al carrer Jeroni Pujades, adossat a l’immoble que ja va edificar en una primera fase i que consta de tres aules, però que tampoc no ha entrat en servei encara. Paral·lelament, quan acabin les obres també s’ha de canviar la tanca del centre educatiu. El projecte inicial d’ampliació del Josep Lladonosa data de l’any 2008, però va quedar paralitzat per la crisi econòmica.