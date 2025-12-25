URBANISME
A punt la reforma de Balmes i la de Rovira Roure, gairebé
Les reformes dels carrers Balmes i Rovira Roure estan pràcticament acabades, després de setmanes d’obres, malgrat que encara queden algunes tasques pendents en aquesta última via, a la zona més pròxima a la delegació de Salut. En termes generals, s’han retirat les tanques per permetre el pas dels vianants i s’ha ampliat l’espai per a la circulació de vehicles. Només queda restringit un carril a Balmes. L’asfaltatge dels quatre carrils d’aquest vial està programat per gener.
Les obres en tots dos carrers han consistit en l’ampliació de les voreres i la renovació de les xarxes d’aigua i fet les clavegueres. A més, s’hi an plantat arbres, encara que primer van ser talats els que hi havia a Rovira Roure. Al gener també hi ha prevista una plantació a Prat de la Riba i a Hostal de la Bordeta.