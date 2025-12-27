La Biblioteca de Pardinyes amplia el fons amb llibres i jocs de taula gràcies a una subvenció de Cultura
La Biblioteca Municipal de Pardinyes ha ampliat recentment el seu fons bibliogràfic gràcies a una subvenció de 1.500 euros del Departament de Cultura de la Generalitat, destinada a la compra de materials en fires i mercats especialitzats. Entre les novetats destaca la incorporació de jocs de taula a la col·lecció, un recurs cultural cada cop més present a les biblioteques públiques. Totes les adquisicions ja estan disponibles en préstec.
Els nous llibres inclouen novetats de ficció i no ficció per a públic adult i infantil, adquirides a la Setmana del Llibre en Català de Barcelona i a la Fira Lo Crit de Lleida. Pel que fa als jocs de taula, provenen de la Fira Ludivers de Girona i tenen com a objectiu fomentar la participació, el lleure i l’aprenentatge entre usuaris de totes les edats.
La subvenció també vol reforçar el vincle entre biblioteques, editors i llibreters de Catalunya, així com donar suport a les fires del sector del llibre mitjançant activitats que promouen el diàleg entre els diferents agents culturals.
Durant l’any 2025, la Biblioteca Municipal de Pardinyes ha prestat prop de 22.000 documents als seus 15.000 usuaris i usuàries i ha organitzat 76 activitats de promoció de la lectura. Com a novetat, aquest curs s’ha posat en marxa el Club de Lectura Fàcil, en col·laboració amb la Fundació Privada Ilersis, que se suma als clubs de lectura ja consolidats.
Ubicada al Centre Cívic de Pardinyes, la biblioteca continua consolidant-se com un espai cultural i de lleure obert a tota la ciutadania i alineat amb els objectius del futur Pla Lector Municipal de Lleida.