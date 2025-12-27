FIRES
Comença el Cucalòcum i el Cucaesport amb una versió ampliada i més de quaranta activitats
La superfície del parc ha augmentat fins als 8.000 metres quadrats i inclou espais per a persones amb TEA o de donació de sang
Aquest dissabte Cucalòcum i Cucaesport han obert les seues portes a la Fira de Lleida en la que és l'edició més gran del Parc de la Infància i la Joventut. Enguany, s'ha ampliat la superfície fins als 8.000 metres quadrats entre els Pavellons 3, 4 i 5 de la Fira, que acolliran les més de quaranta activitats de lleure, esport i habilitat organitzades.
Una de les novetats d'aquesta edició és la creació d'una zona dedicada a persones amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) al Pavelló 5. Per altra banda, també s'ha habilitat un espai per a l'Associació de Donants de Sang del Segrià per a promoure la donació durant Nadal.
Pel que fa a les activitats, enguany s'han incrementat les activitats encarades a joves de més de 12 anys, ubicades al Pavelló 3 i organitzades per l'entitat LleidaJove. També s'ha creat un espai de mini-jocs d'habilitat de fusta amb 25 propostes.
L'afluència de visitants aquest matí ha set constant tot i la pluja, i els visitants consideren "idoni" aquest espai per a entretenir els infants. En declaracions a l'ACN, la Clàudia, una veïna de Lleida, ha afirmat que "hi ha molt més espai i està molt ben organitzat". El David i la Patrícia han explicat que "els nens s'ho passen molt bé i esperem l'obertura del Cucalòcum tot l'any".
A banda d'activitats de lleure com un circuit d'aventures, d'escalada i de motos elèctriques, així com llits elàstics i pintacares, entre altres, l'oferta lúdica per a infants i joves d'entre 0 i 18 anys també inclou jocs solidaris, de coneixement de les tradicions, foment de l'esperit cívic i de sensibilització sobre l'alimentació sana. Una de les propostes amb més èxit ha estat el taller per aprendre a fer pa organitzat pel Gremi de Forners de Lleida.
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrossa, ha destacat que "Cucalòcum torna amb molta força" i ha agraït la participació d'entitats de la ciutat que "“presten serveis, faciliten activitats i fan divulgació de les seves obres de caràcter social”.
La 34a edició de Cucalòcum i la 19a edició de Cucaesport tenen lloc del 27 de desembre al 4 de gener (l'1 de gener restarà tancat) amb un horari que va de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. L'accés al parc està situat al Camí de Picos, a través del vestíbul que connecta els pavellons 4 i 5.