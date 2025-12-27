La pena més gran a Ponent: 5 anys i mig de presó
L’Audiència de Lleida té pendent dictar la sentència contra la conductora acusada de la mort de tres motoristes –un veí de Lleida de 43 anys, una veïna de Lleida de 34 i una veïna de Logronyo de 44– el 22 de setembre de 2022 a la C-12 a Alfés. El judici es va celebrar a mitjans de novembre i la Fiscalia va sol·licitar una condemna de sis anys de presó, dos per cada homicidi per imprudència. Una de les acusacions particulars va demanar nou anys de presó. No anava beguda, ni drogada ni a una velocitat excessiva, però la “falta d’atenció a la conducció perquè estava prenent un cafè al volant”, segons els Mossos, va causar una tragèdia que “s’hauria pogut evitar”.