SANITAT
Una Atenció Primària més sostenible: La majoria dels CAP lleidatans tenen certificacions europees
Pels seus compromisos de millora ambiental. Gràcies a les plaques solars, il·luminació led i nous sistemes de climatització
L’Institut Català de la Salut (ICS) està portant a terme obres per millorar l’estalvi i l’eficiència energètica als Centres d’Atenció Primària (CAP) amb l’objectiu de millorar-ne la sostenibilitat. De moment, quinze dels vint-i-quatre centres de les comarques del pla ja disposen de les certificacions EMAS i ISO 14001, desenvolupades per la Unió Europea per reconèixer les organitzacions que han adquirit un compromís de millora contínua i ho verifiquen mitjançant auditories independents.
Actualment, catorze CAP de la regió sanitària de Lleida disposen d’instal·lacions fotovoltaiques a les cobertes, gràcies a les quals cobreixen de mitjana el 22% del seu consum energètic. En algun cas, com el d’Alcarràs, l’autoconsum de les seues plaques solars arriba a cobrir el 40% de la demanda. L’ICS indica que, des que es va posar en marxa, la producció fotovoltaica d’aquests centres ha evitat l’emissió de més de 366 tones de CO2, equivalents a plantar 433 arbres.
Una altra millora d’eficiència energètica que s’està impulsant és la substitució de l’enllumenat convencional per tecnologia led. Ja s’ha fet en alguns CAP, com els de rambla Ferran, Seròs, Bellpuig, Artesa de Segre o Alcarràs. “Permet reduir notablement el consum elèctric associat a la il·luminació i millorar alhora la qualitat lluminosa dels espais”, destaca l’ICS.
Així mateix, la sostenibilitat és un “criteri fonamental” en els CAP de nova construcció, com el d’Almenar, la inauguració del qual està prevista per a la primavera vinent. Aquest centre incorpora un sistema de climatització basat en una bomba de calor geotèrmica, que aprofita la temperatura del subsol per escalfar o refredar les instal·lacions amb un menor consum que els sistemes convencionals.
L’ICS també subratlla el projecte de rehabilitació energètica al CAP de Mollerussa, finançat pel programa estatal d’impuls a la rehabilitació d’edificis públics. Inclou la millora de l’aïllament tèrmic de les façanes, la coberta i la fusteria exterior, així com l’ampliació de la planta fotovoltaica i la implantació de sistemes per refrescar l’edifici amb aire exterior. Amb aquestes actuacions, es preveu un estalvi energètic del 30 per cent en el consum total del centre.
Altres objectius per complir el sistema de gestió ambiental EMAS impliquen reduir l’ús de fàrmacs amb més impacte per a l’escalfament global (com inhaladors pressuritzats o gasos anestèsics), així com els residus que generen, els materials d’un sol ús i el consum de paper. Per exemple, al centre penitenciari de Ponent la medicació s’administra amb vasos reutilitzables des del març passat, la qual cosa ja ha significat un estalvi de 185.000 vasos i 4.400 euros.