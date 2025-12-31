Talls de carrers al trànsit aquesta tarda a Lleida amb motiu de la cursa Sant Silvestre
Aquest dimecres de les 17 a les 19 h, i recupera el recorregut per la rambla de Ferran
Quatre vies principals es tallaran aquest dimecres amb motiu de la Cursa Sant Silvestre Lleida, que té lloc el darrer dia de l’any. La 30a edició d’aquesta prova atlètica, d’un recorregut de 5 quilòmetres, transcorre pels carrers de la ciutat i recupera l’itinerari per la rambla de Ferran després que l’any passat es modifiqués per les obres.
La cursa començarà a les 17 h, amb sortida i arribada a l’avinguda de Balmes. Passarà per la plaça de Ricard Viñes, l’avinguda Prat de la Riba, el carrer Baró de Maials, l’avinguda Tortosa, l’avinguda del Segre, el carrer Príncep de Viana, la plaça Berenguer IV, la rambla de Ferran, l’avinguda Francesc Macià, la plaça Agelet i Garriga, l’avinguda Blondel, l’avinguda Catalunya i la rambla d’Aragó, fins arribar al punt de partida.
Principals desviaments de trànsit
Està previst desviar el tram de Rambla d’Aragó i l’avinguda de Balmes (entre la plaça de Ricard Viñes i carrer de Lluís Companys), al voltant de les 13 hores per facilitar el muntatge de sortida de la cursa. Per motius de seguretat dels corredors i del públic que assisteix a l’arribada, aquest desviament es mantindrà fins al final de la cursa (aprox. les 19 hores), afectant la circulació en tots dos sentits.
També està previst que el corredors realitzin els últims metres de la cursa (l’avinguda Catalunya i la plaça de Cervantes) protegits amb tanques de separació. A la resta del circuit es tallarà la circulació de vehicles al pas dels corredors. Aquests talls de circulació seran breus i poc rellevants en la part inicial de la cursa i més llargs en la part final de la mateixa.
Subdivisió de calçades
Carrer Príncep de Viana - Estació: es dividirà la calçada amb cons des de l’avinguda del Segre fins l’accés al pont Príncep de Viana, i fins a l’inici de la rambla de Ferran, passant per davant de la pl. Berenguer IV. Es permetrà l’accés al pont als vehicles procedents de la rambla de Ferran.
Avinguda Catalunya - Rambla d’Aragó: s’habilitarà un carril exclusiu per als corredors, delimitat amb cons, des de la sortida de l’av. Blondel fins a la línia d’arribada. Es mantindrà la circulació de vehicles en sentit descendent.
Recomanacions
Es recomana evitar circular amb el vehicle pel circuit de cursa entre les 16 i les 19 hores. En aquesta franja horària. També que s’eviti creuar el riu pels ponts de Pardinyes i Príncep de Viana. Com a alternativa, es poden utilitzar el Pont Vell, el Pont de la Universitat o el Pont Nou (dels Instituts), que no es veuran afectats pel pas dels corredors.
Les línies d'autobús que circulen per la rambla de Ferran, l’av. de Madrid, la pl. Espanya, l’av. de Catalunya, la rambla d’Aragó i l’av. de Balmes patiran afectacions puntuals en les seves rutes i parades habituals.