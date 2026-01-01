Els excrements d’au cobreixen també el recinte de l’hospital Santa Maria de Lleida
Usuaris i professionals reclamen intensificar la neteja de la zona
Sobre tot l’espai proper als murs, el més afectat, i als carrers que l’envolten
Les grans bandades d’ocells (sobretot d’estornells) que amb els seus excrements embruten diàriament els voltants de l’Arnau de Vilanova també estan causant molèsties pel mateix motiu al recinte de l’hospital Santa Maria de Lleida, segons denuncien tant usuaris com treballadors del centre sanitari. “La quantitat és impressionant a l’Arnau, però veiem que les últimes operacions per foragitar les aus (utilitzant rajos làser, matraques i botzines) han tingut efecte, s’ha notat. Al Santa Maria n’hi ha bastants menys, però igualment causen molèsties”, va assenyalar el delegat de Metges de Catalunya a l’hospital, Santiago Miguelsanz.
El representant sindical va indicar que la majoria dels excrements són a prop dels murs i als carrers que envolten el centre, per la qual cosa sol·licita l’ajuntament que intensifiqui la neteja. De fet, el terra de la zona situada a la dreta de l’entrada de l’hospital, propera al carrer Sant Hilari, és ple d’excrements, que cobreixen també pilons i tanques, com mostra la imatge.
Així mateix, va assenyalar que el personal de l’hospital neteja les escales de la facultat universitària diàriament, i els jardins periòdicament. També va afirmar que gerents del Santa Maria han explicat als representants sindicals que duran a terme “actuacions” als pins dels jardins, les arrels dels quals podrien danyar el subministrament d’aigua del centre. En aquest sentit, a l’agost ja van ser talats quatre grans pins d’aquesta zona en constatar que estaven malalts i inclinats i podrien acabar caient i danyant el mur, protegit com ben cultural d’interès local.
Una portaveu de l’hospital va assegurar que estan pendents els problemes que causen els excrements dels ocells. Va afirmar que ja han comunicat aquesta situació a la Paeria i va remarcar que el propi centre sanitari també va efectuant tasques de neteja.