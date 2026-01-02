Quatre detinguts per l'incident amb trets a l'aire al barri de la Mariola de Lleida el desembre
Es tracta de quatre homes d'entre 22 i 26 anys i un d'ells també està investigat per denunciar falsament el robatori del cotxe trobat a Montoliu
Els Mossos d'Esquadra van detenir entre el 18 i 29 de desembre a Lleida quatre homes, d'entre 22 i 26 anys, relacionats amb l'incident amb arma de foc que hi va haver al desembre al barri de la Mariola de Lleida. Estan acusats de presumptes delictes contra l'ordre públic i simulació de robatori. Els fets, tal i com va avançar SEGRE, van passar a primera hora de la matinada del 5 desembre a la plaça Barcelona i carrers propers, quan un nombrós grup de persones va amenaçar uns veïns del barri i van efectuar diversos trets a l'aire amb una arma de fogueig, sense que cap persona resultés ferida, i van fugir del lloc amb diversos vehicles a gran velocitat.
Poc després, la policia va recuperar un dels vehicles implicats en l'incident, abandonat a la població de Montoliu, que va ser denunciat com a sostret hores més tard a Tarragona. La policia sospitava que es tractava d'una venjança. Les gestions dels agents de la Unitat d'Investigació de Lleida van permetre identificar quatre homes i tres vehicles, presumptament, implicats en els aldarulls.
Entre els dies 18 i 29 de desembre van ser detinguts a Lleida quatre dels implicats en els desordres. Un d'ells també està investigat per simulació de delicte, al denunciar falsament la sostracció del vehicle trobat a Montoliu, amb intenció d’entorpir la investigació. La dona de l’investigat també està denunciada per la denúncia falsa. Els detinguts, tots quatre amb antecedents, van quedar en llibertat després de declarar a la comissaria de Lleida, amb l’obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan siguin requerits.
Lleida
Irrompen de matinada en una plaça de la Mariola de Lleida, disparen set vegades i fugen
Albert Guerrero