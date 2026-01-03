MOBILITAT
Actualització del mapa de residents de la zona blava amb 15 àrees
La Paeria ha actualitzat el mapa de zona blava per a residents, que estableix 15 àrees ditribuïdes de forma homogènia segons els límits naturals dels barris i les principals avingudes. Es pot consultar en el tràmit digital obert al seu lloc web per gestionar l’alta o la renovació de la condició de resident. També es pot gestionar de forma presencial a les oficines de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana a la plaça Blas Infante de Lleida.