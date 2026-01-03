HABITATGE
Entra en vigor el límit de preus al lloguer temporal i d’habitacions
Agents immobiliaris preveuen que a Lleida causarà una forta caiguda de l’oferta
La nova llei catalana d’habitatge va entrar en vigor dimecres, donant inici a la regulació dels lloguers de temporada i d’habitacions als municipis tensionats. Tots els pisos amb ús residencial han de complir ara el límit de preus, independentment de la durada del contracte de lloguer. Per als de temporada, s’haurà d’acreditar la finalitat del contracte.
Respecte a les habitacions, la suma del preu de cada una no podrà superar (en els nous contractes) l’import de l’arrendament anterior de tota la vivenda i, si el propietari és un gran tenidor o el pis no s’ha llogat els últims cinc anys, no es podrà sobrepassar l’índex de referència estatal.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va defensar la nova regulació per “incrementar el parc d’habitatge assequible” i va assegurar que l’estratègia del Govern “va més enllà de la declaració de zona residencial de mercat tensionat i es combina amb dos mesures més: l’ampliació del parc públic d’habitatge i la posada en marxa del fons d’emancipació per a joves”.
Professionals del sector temen que aquesta regulació causarà una “gran retirada” de pisos de lloguer, i que el mercat que més es ressentirà a Lleida serà el d’habitacions. “Costen de mitjana entre 300 i 400 € al mes, i en la majoria de casos hauran de baixar a la meitat o més, per la qual cosa molts propietaris es veuran obligats a vendre el pis o tancar-lo”, valora el president del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària (API) de Lleida, Josep Maria Esteve.
El Parlament va aprovar la llei el 18 de desembre amb els vots del PSC, ERC, els Comuns, la CUP i el suport parcial de Junts.