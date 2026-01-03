SUCCESSOS
Quatre detinguts per trets a l’aire i amenaces a la Mariola
Van efectuar-ne set i van fugir amb cotxes a gran velocitat. Un d’ells havia denunciat falsament el robatori d’un vehicle trobat a Montoliu de Lleida
Els Mossos d’Esquadra van detenir entre el 18 i el 29 de desembre a Lleida quatre homes d’entre 22 i 26 anys per la seua suposada implicació amb l’incident amb una arma de foc que hi va haver durant la matinada del 5 desembre a la Mariola, com va avançar SEGRE. Van ser arrestats com a presumptes autors d’un delicte contra l’ordre públic i simulació de delicte. Val a recordar que hi va haver set trets i els implicats van fugir del lloc amb diversos vehicles, un dels quals suposadament robat, a gran velocitat.
Les detencions són el resultat d’una investigació iniciada pels desordres públics que hi va haver al voltant de la mitjanit del passat 5 de desembre a la plaça Barcelona i carrers propers. Segons les primeres informacions, un nombrós grup de persones va amenaçar uns veïns i es van efectuar almenys set trets a l’aire amb una arma de fogueig, sense que cap persona hi resultés ferida, i posteriorment van fugir del lloc amb diversos vehicles a gran velocitat, posant en greu risc la seguretat dels ciutadans.
Al cap de poc, i després d’una persecució, es va recuperar un dels vehicles implicats en l’incident, abandonat a Montoliu de Lleida, que va ser denunciat com a sostret hores més tard a Tarragona.
Simulació de delicte
Les gestions dels agents de la Unitat d’Investigació (UI) del Segrià van permetre identificar quatre homes i tres vehicles implicats suposadament en els disturbis. Els investigadors van detenir quatre joves entre els passats dies 18 i 29 de desembre. A més, a un d’ells també se li ha imputat un delicte de simulació de delicte perquè hauria denunciat falsament la sostracció del vehicle trobat a Montoliu, amb intenció de dificultar la investigació. La seua parella també ha estat imputada per la denúncia falsa.
Els detinguts, tots ells amb antecedents, van quedar en llibertat després de declarar a la comissaria de Lleida, amb l’obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan siguin requerits.
Els investigadors, que van trobar dos mòbils –un al carrer i un altre al cotxe de Montoliu–, sospiten que es va produir per una venjança.