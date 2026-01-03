SOCIETAT
Zones tranquil·les i doblatge amb llengua de signes per les celebracions de les festes
Amb espais i horaris específics a la Cavalcada, al Cucalòcum, la pista de gel o a la 'Factoria dels Reixos'
La Paeria de Lleida ha promogut diverses iniciatives per a garantir que tota la ciutadania pugui disfrutar les celebracions de les festes. Per exemple, s'han habilitat zones tranquil·les per a les persones amb trastorns de l'espectre autista (TEA) o espais accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.
A la cavalcada de Ses Majestats els Reis d'Orient, programada pel proper dilluns 5 de gener a la tarda, es disposarà de tres zones d'accessibilitat. La primera, ubicada a la sortida de l'estació de trens, encarada a persones amb TEA, discapacitat intel·lectual o hipersensibilitat auditiva. La segona, a l'altura de l'OMAC per a persones amb mobilitat reduïda; i una tercera per a infants amb mobilitat reduïda a l'avinguda Blodel número 16.
A més a més, els parlaments dels Reis d'Orient comptaran amb un servei d'intèrpret de llengua de signes, tant a l'estació com al balcó de la Paeria.
Per altra banda, l'espectacle 'La Factoria dels Reixos' també compta amb interpretació en llengua de signes en totes les seues sessions d'aquest cap de setmana.
Pel que fa al Cucalòcum i al Cucaesport, s'hi ha habilitat una zona-refugi per a oferir un ambient més tranquil i regular per a persones amb TEA.
Paral·lelament, la pista de gel va funcionar sense música entre les 17 i les 18 hores els dies 11 i 18 de desembre. Alhora, el carrusel de la Zona Alta ofereix un horari adaptat tots els dimarts de 17 a 18 hores.