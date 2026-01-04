SUCCESSOS
Detingut un home de 35 anys per agredir la seua parella a Lleida
La Guàrdia Urbana va detenir a primera hora de la tarda d’ahir un home de 35 anys que hauria maltractat la seua parella. Va ser arrestat per un delicte de violència masclista. La detenció es va produir a la comissària de la Policia Local.
Els agents havien recollit anteriorment la denúncia de la dona, que va explicar que la seua parella la maltractava. Al seu torn, els agents van contactar telefònicament amb l’home perquè acudís a la comissaria. Una vegada allà, li van prendre declaració i, davant dels indicis d’un possible cas de maltractament, van acabar arrestant-lo.