La Guàrdia Urbana té identificats 26 habitatges okupats i cinc generen conflictes
Segons confirma la Paeria, i destaca que vuit casos s’han resolt amb intervenció policial i coordinació amb el veïnat. Mentre que es venen fins a 95 pisos presumptament okupats en portals web
La Guàrdia Urbana té identificats actualment 26 habitatges okupats a la ciutat de Lleida, dels quals cinc presenten “problemes de conflictivitat”, segons va confirmar l’ajuntament, que no va detallar a quines zones estan ubicades. Així mateix, va afegir que vuit casos d’okupacions es van poder resoldre “amb èxit gràcies a la intervenció policial i la coordinació constant, correcta i efectiva amb el veïnat”. Les xifres oficials contrasten amb les de dels portals immobiliaris, on es poden trobar a la venda prop d’un centenar de pisos presumptament okupats.
El president de la Federació d’Associacions de Veïns (FAV), Toni Baró, veu necessària més “contundència i agilitat” a l’hora de facilitar el desallotjament de les okupacions, sobretot les que protagonitzen persones conflictives que causen destrosses o problemes de convivència a les comunitats. “En algunes escales els veïns estan patint molt” per aquesta raó, va assenyalar.
No obstant, va reconèixer que existeixen diferents tipologies d’okupacions i que en alguns casos no provoquen molèsties. “A Balàfia en un cas fins i tot pagaven el rebut de la comunitat”, va indicar.
En tot cas, va subratllar que s’ha de complir la normativa que determina com actuar per desallotjar okupes, però va apostar per dotar-la de mecanismes que permetin una rapidesa més gran per acabar amb les que generen conflictes. Baró va considerar que el problema de base és la falta de vivenda a la ciutat.
Anys enrere, a la Bordeta es va produir una situació molt conflictiva en un bloc en el qual 22 dels seus 36 pisos estaven en situació d’okupació. En canvi, el president de l’associació de veïns del barri va dir que ara li consta un habitatge okupat al carrer Hostal, que no causa molestes. Un portaveu de l’associació Barri Nou, que se circumscriu als blocs Joan Carles, va dir actualment hi ha pisos amb okupes no conflictius.
