SEGRE

Una setantena de persones es manifesten a Lleida contra "l'ofensiva imperialista" dels EUA a Veneçuela

L'acció ha començat a la plaça de la Catedral de la capital del Segrià i ha finalitzat a la plaça de la Paeria

La manifestació al seu pas pel carrer Major.

La manifestació al seu pas pel carrer Major.Alba Mor / ACN

Lluís Serrano
Publicat per
redacció

Creat:

Actualitzat:

Una setantena de persones, segons els Mossos d'Esquadra, s'han manifestat aquest diumenge al matí a Lleida contra l'atac dels EUA a Veneçuela i "per donar suport" al poble veneçolà en una acció convocada per diferents moviments socials de la capital del Segrià. La manifestació ha començat a les 12h davant la plaça de la Catedral i ha transcorregut pel carrer Major fins arribar a la plaça de la Paeria, on la convocatòria ha finalitzat amb la lectura d'un manifest. Les entitats organitzadores de l'acció consideren l'atac de Trump com "una ofensiva imperialista que respon a interessos purament econòmics i geoestratègics" i que "en cap cas respon a la defensa de la democràcia ni les llibertats".

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking