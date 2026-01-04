Una setantena de persones es manifesten a Lleida contra "l'ofensiva imperialista" dels EUA a Veneçuela
L'acció ha començat a la plaça de la Catedral de la capital del Segrià i ha finalitzat a la plaça de la Paeria
Una setantena de persones, segons els Mossos d'Esquadra, s'han manifestat aquest diumenge al matí a Lleida contra l'atac dels EUA a Veneçuela i "per donar suport" al poble veneçolà en una acció convocada per diferents moviments socials de la capital del Segrià. La manifestació ha començat a les 12h davant la plaça de la Catedral i ha transcorregut pel carrer Major fins arribar a la plaça de la Paeria, on la convocatòria ha finalitzat amb la lectura d'un manifest. Les entitats organitzadores de l'acció consideren l'atac de Trump com "una ofensiva imperialista que respon a interessos purament econòmics i geoestratègics" i que "en cap cas respon a la defensa de la democràcia ni les llibertats".
