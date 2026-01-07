PREUS
Els aparcaments de pagament a la ciutat de Lleida s’encareixen fins a un 51 per cent en 10 anys a Lleida ciutat
La pujada de la zona blava ha estat del 42% per a tots els vehicles sense etiqueta ECO
Els grans pàrquings de la ciutat s’han encarit de forma significativa en l’última dècada, des d’un 10,5% els de la plaça Sant Joan i la Llotja, fins al 51,2% el de l’Avantmèdic. Tots costen més, excepte el situat al costat de la clínica Perpetuo Socorro, que no ha variat de preu, i el de l’estació de trens, que s’ha abaratit al voltant del 40% des del 2016. El pàrquing de l’Auditori es manté com el més car, amb preus de 0,05439 euros per minut i un màxim de 29 al dia que no han canviat des de l’any passat.
Així mateix, les zones d’estacionament regulat en superfície (zona blava) també han pujat de preu notablement a Lleida. La primera hora costava 0,95 euros fa deu anys, un 26,3% menys que els 1,20 euros que paguen actualment els vehicles menys contaminants (ECO), i un 42% menys que els 1,35 euros que costa als que no tenen etiqueta ambiental. La gran majoria de places regulades a la ciutat són de zona blava, però n’hi ha altres de zona verda (baixa rotació, més barata) i de zona roja (alta rotació, més cara). Aquesta inflació és més destacada al comparar els preus de fa 20 anys, quan la primera hora de zona blava costava 0,66 euros, pràcticament la meitat que ara.
Tarifes del 2026
Les tarifes dels grans pàrquings subterranis se solen actualitzar al voltant de l’any nou. Uns les congelen, i d’altres les pugen al voltant del 3%, l’Índex de Preus del Consum (IPC). Aquest any han aplicat aquest percentatge els de la plaça Ricard Viñes (de 0,0525 a 0,0539 euros per minut i de 3,15 a 3,24 euros per hora); la plaça Blas Infante (de 0,048701 a 0,05016 €/minut i de 29,20 a 30,10 €/dia); l’avinguda Blondel (de 0,0477 a 0,0491 €/minut, de 2,95 a 2,90 €/hora i de 17,95 a 18,95 €/dia); el pàrquing municipal de Sant Joan (de 0,0458 a 0,0473 €/minut, de 2,75 a 2,84 €/hora i de 16,95 a 17,50 €/dia) i el de l’hospital Arnau de Vilanova (de 0,0338 a 0,0347 €/minut els primers quinze i de 0,0486 a 0,05 €/minut fins a la mitja hora).
Per una altra banda, s’han congelat les tarifes en els estacionaments de l’Auditori, Eurofòrum (0,05207 euros per minut i un màxim de 31,20 euros al dia), Avantmèdic (0,05 €/minut i 3 €/hora), La Muralla (0,05 €/minut i 2,97 €/hora), la Llotja (0,047 €/minut, 2,8 euros les primeres dos hores i 20 €/dia), el de la Perpetuo Socorro (0,041 €/minut les primeres dos hores) i el de la Zona Alta (0,040 €/minut i 2,40 €/hora).
El pàrquing de l’estació de trens és l’únic que ha baixat de preu, un 15% en un any (de 0,0241 a 0,020499 €/minut fins a la primera mitja hora, i de 0,0301 a 0,0256 €/minut després). A més, és gratis durant els primers quinze minuts.
Les claus
Canvi de tarifes. Pugen de preu al voltant del 3% respecte a l’any passat els de Ricard Viñes, Blas Infante, Blondel, Sant Joan i Arnau.
Zona blava. La primera hora de zona blava costava 0,95 euros fa deu anys, un 26,3% menys que els 1,20 euros que paguen ara els vehicles ECO i un 42% menys que els 1,35 que paguen els que no tenen etiqueta ambiental.