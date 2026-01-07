Pateix un accident i s’adorm al volant en un carrer principal de Lleida
L'home es va negar a sotmetre’s al test d’alcoholèmia i va ser imputat
La Guàrdia Urbana de Lleida va denunciar penalment aquest dimarts a la matinada un conductor que es va negar a sotmetre’s al test d’alcoholèmia després de tenir un accident a l’avinguda Estudi General. Els serveis d’emergència van ser alertats a la 1.57 hores per un possible sinistre. Quan van arribar, els Mossos d’Esquadra van comprovar que es tractava d’una sortida de via i que el conductor dormia. Van activar la Guàrdia Urbana, perquè li fessin el test d’alcoholèmia –la competència de trànsit a l’interior de la ciutat és d’aquest cos– però el conductor s’hi va negar, per la qual cosa va ser imputat.
Sorprès robant en un cotxe a Camp de Mart
D'altra banda, la Guàrdia Urbana va arrestar la matinada d’aquest dimarts un home de 32 anys com a presumpte autor d’un robatori a l’interior d’un cotxe. Els fets es van produir al carrer Camp de Mart, on va acudir una patrulla al ser alertada d’un robatori en un cotxe. Els agents van fer una recerca per la zona i van localitzar i van arrestar el suposat lladre. Es tracta d’un individu amb antecedents per fets similars.
En un altre succés, la Policia Local va detenir ahir a la tarda un home com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments per una denúncia del dia anterior.