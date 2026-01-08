XACRA
Concentracions contra crims masclistes
Les delegacions del Govern a Lleida i l’Alt Pirineu i Aran i la subdelegació del Govern a Lleida van fer ahir minuts de silenci per condemnar crims masclistes. Empleats de la Generalitat es van concentrar al carrer Lluís Company i davant de l’ajuntament de Tremp per mostrar el rebuig pel feminicidi que va tenir lloc el 31 de desembre al Vendrell, on suposadament un home va matar la seua mare.
També hi va haver un minut de silenci de condemna a la plaça de Sant Jaume de Barcelona encapçalat pel president, Salvador Illa. El subdelegat, José Crespín, va presidir l’acte a la subdelegació. Un total de 46 dones van ser assassinades per violència de gènere l’any passat a Espanya i 1.342 des del 2003, any en què es van començar a recopilar aquestes dades. Enguany ja s’ha registrat un cas, una dona que va ser trobada apunyalada a Jaén.