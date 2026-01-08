Tornen a licitar la instal·lació dels acabats del Palau de Vidre de Lleida
La Paeria repeteix el concurs després de quedar desert el primer
El pavelló acumula més de dos anys d’obres i l'ajuntament preveu estrenar-lo aquest primer trimestre
L’ajuntament de Lleida va tornar a treure aquest dimecres a licitació les obres per al projecte bàsic i d’execució de l’adequació i acabats del Palau de Vidre després que el primer concurs quedés desert a finals de desembre. El contracte està valorat en 145.164,78 euros, IVA inclòs, s’hi poden presentar ofertes fins al 9 de febrer i el termini d’execució és de tres mesos. Això vol dir que el pavelló no estarà enllestit fins al mes de maig, acumulant així una nova demora. I és que l’edifici acumula més de dos anys en obres.
El setembre del 2023 es van iniciar els treballs de rehabilitació i no van acabar fins a l’estiu passat. Tanmateix, perquè sigui plenament operatiu falten els corresponents a aquest concurs. L’anterior licitació del contracte es va declarar deserta després que l’única empresa que s’hi va presentar no va aportar dins del termini fixat una documentació requerida per a l’adjudicació, per la qual cosa va ser exclosa. Sobre la licitació deserta, la Paeria va assegurar al desembre que aquesta incidència “no comportarà cap retard” en la posada en marxa de l’equipament, prevista per a aquest primer trimestre. Tanmateix, els terminis que fixa el contracte en licitació apunten que sí que hi haurà una demora.
El consistori també va treure ahir a licitació la millora de les voreres de cinc carrers per 807.258,32 euros, IVA inclòs. Concretament, a Pius XII es millorarà el tram entre Bisbe Irurita i passeig de Ronda; a Xavier Puig i Andreu s’actuarà entre la plaça Josep Piñol i Pare Gabernet i al carrer Tarragona fins Josep Fontseré; a Pi i Margall s’ampliarà el costat parell entre Prat de la Riba i Alfred Perenya; i a Rosa Parks es millorarà el costat senar entre Hospitalers de Sant Joan i Penedès.