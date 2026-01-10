ECONOMIA
El Govern central preveu pujades de fins al 40% en la plusvàlua municipal
Afecta especialment els que vulguin vendre pisos adquirits fa uns deu anys. L’actualització de coeficients encara ha de ser validada pel Congrés
El Govern central ha actualitzat els coeficients màxims que s’apliquen al càlcul de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, més conegut com plusvàlua, que grava totes les compravendes i herències d’habitatges, i per a aquest 2026 preveu aplicar una pujada que arribarà al 40% en alguns trams. L’Executiu va aprovar aquest augment mitjançant un Reial Decret-llei al desembre, però perquè entri en vigor haurà de ser validat pel Congrés. El cop fiscal més gran se l’emportaran els propietaris que venguin un immoble adquirit fa aproximadament una dècada. I és que el coeficient per als habitatges de 9 anys d’antiguitat passa del 0,15% al 0,21%, un 40% més. Així mateix, als pisos de 10 anys l’increment és del 33,33%; en els d’11, del 30%; i en els de 12 anys, del 22,22%. D’altra banda, als habitatges de 8 anys d’antiguitat que es venguin l’increment de la plusvàlua serà del 21,05%; mentre que per als de 7 serà del 10%; una pujada similar que també experimentaran els de 13, 14 i 15 anys (11,11%). Els únics que notaran un descens seran els habitatges de 17 anys (-7,69%); 18 (-5,88%); 19 (-4,35%); o igual o superior a 20 anys (-12,5%).
El president dels Agents de la Propietat Immobiliària, Josep Maria Esteve, va considerar que aquesta mesura respon a un interès recaptatori de l’administració. “Augmenten la tributació perquè volen treure profit de les transaccions immobiliàries”, va assenyalar, i va apuntar que cada vegada és més complicat tirar endavant operacions “per la burocràcia”.
El sector critica la regulació del lloguer d’habitacions
Aquest increment de fins a un 40% de la plusvàlua, pendent de validar pel Congrés, se suma a la regulació dels lloguers de temporada i d’habitacions als municipis tensionats que ha aprovat el Parlament. Professionals del sector remarquen que aquesta última normativa serà molt perjudicial per als propietaris que van comprar i van reformar habitatges per llogar-los per habitacions, per augmentar d’aquesta manera el rendiment de l’immoble. El president dels Agents de la Propietat Immobiliària va vaticinar que molts “els acabaran tancant o posant-los a la venda”, de manera que caurà l’oferta de lloguer. Va posar com a exemple un pis de quatre habitacions en què l’amo lloga per 300 euros cada una, la qual cosa li suposa un ingrés de 1.200 euros al mes. “Ara l’índex de referència marca el lloguer (total) en 550 euros, així que quan se’n vagin els actuals inquilins el tancarà”, va explicar. Així mateix, la normativa indica que la suma del preu de cada habitació no podrà superar als nous contractes l’import de l’arrendament anterior de tot l’habitatge.