Lleida reprèn el programa “Caminar és fer salut” amb noves sortides quinzenals
L’Ajuntament de Lleida ha programat un nou calendari de sortides del programa Caminar és fer salut, una iniciativa consolidada que promou l’activitat física, la socialització i el benestar a través de caminades per espais naturals i urbans de la ciutat. El projecte està impulsat per la Regidoria d’Acció i Innovació Social amb la Regidoria d’Esports.
La primera sortida tindrà lloc el divendres 16 de gener, amb un recorregut fins a l’església de Montserrat per la partida de Vallcalent. A partir d’aquí, cada quinze dies s’han previst noves rutes pel Secà de Sant Pere, la Mariola, la Serra de la Bordeta, la Copa d’Or, Montcada i els Aiguamolls de Rufea. Aquesta darrera inclourà una caminada especial de 12 quilòmetres dins del programa d’Ecoactivitats 2026.
El tinent d’alcalde i regidor d’Acció i Innovació Social, Carlos Enjuanes, ha destacat que Caminar és fer salut “és molt més que caminar: és qualitat de vida, companyonia i descoberta del territori”, i ha remarcat que les rutes, d’uns 5 km i adaptades, estan pensades per a persones de totes les edats i condicions físiques.
Les sortides són gratuïtes i requereixen inscripció prèvia.