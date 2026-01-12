Tres detinguts per un robatori amb força en un establiment del carrer Pius XII de Lleida
Van ser arrestats als carrers Companyia i Boters després que dijous s'emportessin del local balises, rellotges, polseres i roba, valorats en més de 8.300 euros
Una quarta persona ha estat denunciada per furt per sostreure objectes de la botiga aprofitant que la porta estava trencada
Els Mossos d'Esquadra van detenir a Lleida entre dijous i divendres tres homes, de 29, 33 i 36 anys, per un robatori amb força en un establiment de la capital del Segrià. Les detencions són el resultat d'una investigació policial, iniciada el passat dijous dia 8 de gener, després que els Mossos rebessin una denúncia per un robatori amb força en un local comercial situat al carrer Pius XII.
Els fets van passar entre les 02.30 i les 05.00 hores quan uns individus van trencar la porta d'accés al local i es van emportar diversos objectes, com balises, rellotges, polseres i roba, valorats en més de 8.300 euros.
La investigació oberta pels Mossos d'Esquadra va permetre identificar els tres presumptes autors del robatori, dos dels quals van ser localitzats i detinguts la tarda del mateix dijous dia 8 al carrer Companyia. El tercer implicat va ser detingut cap a les 08.00 hores del passat divendres al carrer Boters, en ambdós casos al Centre Històric. Dos dels detinguts tenen antecedents.
D'altra banda, la policia va denunciar una quarta persona per un delicte de furt lleu ja que, posteriorment al robatori, va aprofitar que la porta del local estava trencada per entrar i sostreure algunes peces de roba.