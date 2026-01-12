EQUIPAMENTS
Unes 300 persones rebutgen que la vella Escola Balàfia aculli sensesostre
Van tallar les avingudes Balàfia, Alcalde Porqueres i la plaça Europa. Creuen que la seua ubicació generarà tensió social i no millorarà la vida de les persones ateses
Unes 300 persones, 280 segons la Guàrdia Urbana i més de 350 segons els organitzadors, es van manifestar ahir pels carrers de Lleida per mostrar el seu rebuig al projecte per implantar un hub cívic a l’antiga Escola Balàfia en el qual es preveu oferir allotjament temporal a persones sense llar.
La protesta, organitzada per veïns de Balàfia i a la qual van assistir regidors de PP i Vox, va sortir de la plaça Països Catalans i va recórrer les avingudes Balàfia i Alcalde Porqueres i va envoltar l’Escola Balàfia, situada al carrer Valls d’Andorra i la plaça Europa.
Els assistents van acudir-hi amb megàfons, tambors i pancartes amb la llegenda “No a l’alberg, Balàfia diu no”, i van corejar consignes com “no a l’alberg, Balàfia no es ven”.
Abans de la protesta, es va llegir un manifest en el qual es rebutjava que l’Escola Balàfia atengués persones sense llar. “No volem perdre el dret a viure en un entorn saludable, positiu i segur”, van assenyalar els portaveus, que van assegurar que aquests espais “quan es concentren en entorns residencials no milloren la vida de les persones ateses, però generen tensió social i malestar comunitari”.
Els manifestants van recordar que aquest diumenge i el següent també protestaran en contra del hub.
La Paeria assegura que l’espai no serà un alberg
El govern municipal va assegurar ahir que el projecte de hub cívic que promou per recuperar l’antiga Escola Balàfia “en cap cas” es preveu que funcioni com a alberg. Van detallar que la seua idea és convertir-lo en un equipament amb serveis “pensats per al veïnat, les dones, els padrins, les entitats, els serveis públics i 25 places per a persones vulnerables sota tutela municipal”.