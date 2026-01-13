ENSENYAMENT
Un 85% de docents diuen patir més agressions verbals d’alumnes
Segons una enquesta del sindicat STEs a 12.213 professors. Gairebé un 77% també constata que viuen actituds hostils i faltes de respecte de les famílies
Vuit de cada deu docents de centres públics no universitaris perceben que s’estan incrementant les agressions verbals (fins i tot físiques en casos extrems) de l’alumnat al professorat, un 76,66% constata actituds hostils i faltes de respecte per part de familiars i un 70% alerta que augmenten les agressions verbals i físiques que pateixen per part de les famílies. Així ho indica una enquesta sobre el malestar docent impulsada per STEs-Intersindical efectuada a 13.213 professors de tot l’Estat el novembre del 2025. En concret, el 83,15% diu notar un augment d’agressions, percentatge que puja al 85% a Catalunya. Segons el sindicat, les dades mostren un empitjorament clar de la convivència escolar. De fet, el 82,62% dels docents creu que el clima a l’aula és conflictiu i complicat, índex que assoleix el 87,5% a Catalunya.
Sentiment d’abandó
El responsable de Política Educativa d’STEs-i, Fernando Villalba, va denunciar falta de suport per part dels seus superiors, especialment d’Inspecció, quan es donen situacions d’agressió. “Et diuen que la culpa és teua perquè no t’has format suficient i no tens màsters en convivència”, va indicar, i va considerar que el professorat se sent “abandonat”. A més, l’enquesta destaca que el 46,26% del professorat considera que les famílies no valoren el seu treball. El 91,83% dels enquestats a tot l’Estat (el 97% a Catalunya) opina que les ràtios no permeten una atenció adequada a un alumnat cada vegada més divers. El 95,74% (97,5% a Catalunya) critiquen la sobrecàrrega burocràtica i un 77,82% diu que l’excés de jornada laboral afecta la seua conciliació familiar o situació emocional (75% a Catalunya). Un 88,34% del conjunt dels docents i un 97,5% dels de Catalunya no veuen adequat el seu salari.
Pancarta a la passarel·la dels instituts per exigir millores
USTEC-STEs va desplegar ahir una pancarta a la passarel·la que dona accés als instituts del Camp Escolar per reclamar la “dignificació” de l’educació. Els sindicats reclamen un complement específic que compensi la pèrdua de poder adquisitiu dels últims anys i una clàusula d’actualització salarial que eviti noves pèrdues. Representants sindicals es van reunir amb la delegada del Govern, Núria Gil, i el delegat d’Educació, Ruben Mansilla. El dia 24 hi haurà una manifestació a Barcelona i vagues a partir de l’11 de febrer.