Arrestat per la crema d'una illa de contenidors al passeig de Ronda de Lleida
El suposat piròman va ser detingut al mateix carrer
La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir diumenge a la nit un home de 32 anys acusat de calar foc a una illa de contenidors a mitjans de la setmana passada al passeig de Ronda. Es dona la circumstància que el suposat piròman va ser arrestat al mateix carrer. Li imputen un delicte de danys.
L’incendi es va declarar a les 22.16 hores de dimecres a l’altura del número 60 de Ronda. Al lloc va acudir una dotació dels Bombers de la Generalitat. Van cremar quatre contenidors i un cotxe va resultar afectat. Davant de les sospites que el foc podria haver estat intencionat, la Policia Local va obrir una investigació i durant els últims dies va obtenir proves i va fer diverses vigilàncies amb un cotxe de paisà. El sospitós finalment va ser localitzat al voltant de les 21.00 hores d’ahir i els agents van procedir a la detenció.
Operatiu amb Mossos
La Guàrdia Urbana, amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra, porta a terme des de fa mesos un operatiu específic i conjunt que consisteix en vigilàncies estàtiques, rondes a peu i amb vehicles per vigilar en prevenció d’aquest tipus de delictes. Al desembre hi va haver tres detinguts i dos imputats per incendis a la Mariola i Fleming. D’altra banda, a les 18.52 hores d’ahir es van cremar contenidors al carrer Palauet, a la Bordeta.