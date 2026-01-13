URBANISME
El carrer Comtes d’Urgell de Lleida guanya espai de vorera a costa d'un carril de circulació
Entre el pont sobre les vies i el carrer Príncep de Viana
Les obres per ampliar les voreres del carrer Comtes d’Urgell a costa de suprimir un dels carrils de circulació d’aquesta via entre el pont sobre les vies i el carrer Príncep de Viana han començat i permetran millorar un dels accessos per als vianants que tindrà la nova estació de bus.
Els treballs formen part de les obres per prolongar el carril bici de Prat de la Riba, que van començar al novembre i duraran fins a finals de febrer.