Fira de Lleida preveu avançar un mes la ‘nova’ Sant Miquel, al 27 d’octubre
El certamen Agrobiotech, creat l’any passat, haurà de tornar a canviar de dates el 2027 per Municipàlia
El comitè organitzador de la fira Agrobiotech Innovation Forum, la substituta de l’antiga Sant Miquel a nivell professional, va acordar ahir proposar a les institucions patrones de Fira de Lleida avançar un mes la celebració aquest any, del 27 al 29 d’octubre, després que en la primera edició, el 2025, tingués lloc entre el 25 i el 27 de novembre. Així ho van confirmar a aquest diari diverses fonts, que van indicar que l’objectiu d’aquesta mesura és evitar que s’encavalqui amb altres fires del mateix sector que se celebren a Europa o a l’Estat, així com “traslladar-la” a unes dates en les quals fa menys fred. De tota manera, van precisar que el 2027 serà necessari tornar a buscar-ne d’altres, ja que en els anys senars la Fira acull Municipàlia, que sol celebrar-se entorn del 20 d’octubre.
De fet, l’alcalde, Fèlix Larrosa, ja havia apuntat la possibilitat d’avançar les dates de celebració de la pròxima edició d’Agrobiotech. La primera edició va culminar amb satisfacció dels patrons de la Fira de Lleida, encara que va atreure una mica més de 10.000 visitants, menys que els 14.000 que s’havien previst inicialment.
Al finalitzar el certamen, Larrosa va admetre la necessitat d’ampliar la capacitat expositiva amb superfície coberta, reforçant els pavellons amb estructures efímeres, ja que hi va haver una “diferència abismal” entre exposar a l’interior i l’exterior, a causa del fred propi de finals de novembre i del fort vent que va fer aquella setmana. A més de la fira professional Agrobiotech, la Fira també va celebrar al setembre el certamen agroalimentari MOS, dedicat al públic general, que va ser un èxit.