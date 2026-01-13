La majoria de pàrquings de pisos de Lleida són poc aptes per recarregar cotxes elèctrics: “és un merder”
Instal·lar aquests punts genera un alt cost i en alguns edificis arriba a ser inviable
La majoria de blocs d’habitatges no estan adaptats per tenir punts de recàrrega de vehicles elèctrics als seus pàrquings, la qual cosa pot generar un alt cost tant a la instal·lació com en el subministrament. Així ho asseguren els administradors de finques i professionals del sector elèctric, que diuen que és “un merder”.
Els cotxes elèctrics continuen sent minoritaris, però la venda augmenta progressivament i cada vegada hi ha més particulars i comunitats de propietaris que volen instal·lar punts de recàrrega als aparcaments dels blocs de pisos.
Tanmateix, la majoria d’immobles de Lleida no hi estan preparats i la instal·lació pot suposar, a part de les molèsties que generen les obres, un cost econòmic considerable i problemes derivats, com que l’edifici no compti amb la potència elèctrica necessària per tenir aquesta instal·lació. Així ho asseguren els administradors de finques i professionals del sector, que assenyalen que col·locar aquests punts “és un merder”.
“Col·locar punts de recàrrega de vehicles elèctrics als pàrquings comunitaris no té cap impediment legal, només s’ha de comunicar al president de la comunitat, a l’administrador, presentar el projecte i els veïns hauran de decidir si fer la instal·lació individual o col·lectiva”, explica Elisabet Carbonell, vicepresidenta del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida.
“El més convenient és fer-la completa i després ja cada veí decidirà si habilitar el punt a la seua plaça, però s’ha de permetre la instal·lació individual sempre que no afecti espais comuns”, afegeix.
Precisament, aquest és l’aspecte que més complexitat generen aquests punts, a banda d’ampliar la potència elèctrica. I és que segons explica el titular d’una empresa elèctrica, per a una instal·lació individual “s’ha de fer tota la instal·lació des del comptador de l’habitatge fins a la plaça de pàrquing, on cal posar una caixa de proteccions i el punt de càrrega”. Va indicar que com a mínim costa uns 1.200 euros.
El preu pot encarir-se en funció d’on estiguin els comptadors, ja que a la planta baixa, just a sobre de l’aparcament, serà més barat que si són a la coberta o en un altre lloc més allunyat de la plaça.
A part de la instal·lació, el punt de recàrrega s’ha de legalitzar amb un butlletí annex al de l’habitatge. Si no es fa, l’assegurança del pàrquing no es farà càrrec de les incidències.
Quant a la instal·lació a nivell col·lectiu, l’actuació “consisteix a posar una entrada general al pàrquing i un quadre de comptadors perquè cada propietari pugui habiliti un punt de recàrrega”. Tanmateix, hi ha edificis el subministrament elèctric dels quals no tenen prou potència per a aquesta instal·lació col·lectiva. En d’altres, els comptadors estan a cada pis, la qual cosa complica sobre manera que el titular pugui fer arribar des d’allà un cable fins a la seua plaça de pàrquing.
Una opinió que comparteix Carbonell. “Els immobles més moderns estan preparats per tenir punts de recàrrega, però a la resta cal treball i inversió extra, és una dificultat afegida, però recomanem que, si s’ha de posar, es faci de forma comunitària per reduir els costos i per seguretat”, conclou.
Més de 100 punts de recàrrega públics a la província
La província de Lleida compta amb més d’un centenar de punts de recàrrega de vehicles elèctrics públics, segons les últimes dades del departament d’Acció Climàtica. Al voltant de mig centenar es troben a Lleida ciutat i voltants, però també n’hi ha un número important a Tàrrega, amb una vintena; a Mollerussa, amb aproximadament una quinzena; i a Balaguer i localitats properes com Bellcaire d’Urgell, Cubells, Vallfogona de Balaguer, Gerb o Linyola, amb 11.
Recentment, l’ajuntament de Lleida ha elaborat un reglament per regular l’ús dels punts de recàrrega públics al detectar que alguns vehicles hi estacionaven sense recarregar o bé hi eren més temps del que està permès. Dos situacions que amb el reglament poden comportar una sanció i que el cotxe sigui portat per la grua al dipòsit municipal.
La norma estableix que es pot estacionar 45 minuts en els punts amb equips de més de 22 kW, 90 per als d’entre 11 i 22 kW i 6 hores en els de menys de11 o 7 en el cas de carregadors en pàrquings fora de la via pública. La tarifa és de 0,35 euros/kW per energia consumida. A tot Catalunya hi ha un total de 2.163 punts de recàrrega públics, segons la Generalitat.