ECONOMIA
Més vincles de Lleida i port de Barcelona
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va advocar ahir per potenciar el trànsit de mercaderies entre Lleida i el port de Barcelona. Una proposta que va fer en la trobada amb el president del port, José Alberto Carbonell, al qual també va presentar els detalls de la nova ordenança que facilita la implantació d’empreses a Lleida. “És important obrir-nos a les oportunitats que es presenten des del punt de vista de desenvolupament i establir aliances amb els agents que les fan possible”, va dir Larrosa.