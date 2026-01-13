EDUCACIÓ
Un sindicat de docents desplega una pancarta a la passarel·la dels instituts de Lleida per exigir millores
Demanen la "dignificació" de l'educació
USTEC-STEs va desplegar ahir una pancarta a la passarel·la que dona accés als instituts del Camp Escolar per reclamar la “dignificació” de l’educació. Els sindicats reclamen un complement específic que compensi la pèrdua de poder adquisitiu dels últims anys i una clàusula d’actualització salarial que eviti noves pèrdues.
Representants sindicals es van reunir amb la delegada del Govern, Núria Gil, i el delegat d’Educació, Ruben Mansilla. El dia 24 hi haurà una manifestació a Barcelona i vagues a partir de l’11 de febrer.