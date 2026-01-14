ENSENYAMENT
Educació ja té data per l'inici dels pròxims tres cursos i els docents ho critiquen
Proposa aquesta data a Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i FP bàsica. Sindicats i la majoria de centres creuen que no hi haurà temps per planificar les classes i prefereixen començar després de la Diada
Educació planteja que les classes comencin el 8 de setembre els pròxims tres cursos per als alumnes d’Infantil, Primaria, ESO, Batxillerat i Formació Professional (FP) de grau bàsic. Així consta a l’esborrany d’ordre de calendari que ha traslladat als sindicats i que serà debatut en el Consell d’Educació de Catalunya. El departament argumenta que l’objectiu és donar “el màxim de previsió i estabilitat a la comunitat educativa” i defensa que es tracta d’una proposta “equilibrada” tant per a les famílies com per als centres “perquè permet l’arribada i acollida de nous docents”.
En canvi, la majoria de docents de Primària i Secundària creuen que amb aquesta data d’inici no tindran prou temps per preparar el curs. “No ens sembla bé. Als centres ens aniria bé començar sempre després de la Diada (el dia 11). Començar abans no és coherent, primer perquè no tenim tota la plantilla i després perquè hem d’explicar el projecte als nous professors i a la resta de personal. Crec que és un error no escoltar els centres”, va indicar el director d’un col·legi. Consideren que aquesta proposta respon més a una qüestió política. “És un error pedagògic”, va incidir. No obstant, n’hi ha que elogien aquesta mesura perquè aposta per l’“estabilitat”.
En aquest mateix sentit es va expressar el sindicat USTEC. Considera que faltarà “temps real” de preparació del curs i va remarcar que avançar l’inici “empitjora la situació educativa”.
Va coincidir, en aquest sentit, que cal començar després de la Diada i va demanar recuperar la jornada intensiva tot el mes de juny en totes les etapes. CGT també va rebutjar la proposta d’Educació i recorda que els sindicats preveuen mobilitzacions per reclamar millores laborals i educatives.
Per als estudiants d’FP de grau mitjà i superior, cursos d’especialització, itineraris formatius específics, programes de formació i inserció i cursos de formació preparatoris, Educació planteja iniciar les classes el 14 de setembre. Proposa que el curs acabi el 18 de juny el 2027, les vacances nadalenques del 24 de desembre al 10 de gener i les de Setmana Santa, del 20 al 29 de març.
Dies lectius
En total, el pròxim curs tindrà 177 dies lectius. Per als cursos 2027-2028 i 2028-2029 proposa acabar-los el dia 22 de juny. A més, determina quatre dies de festa de lliure disposició, al marge dels que marca el departament de Treball i els dos de festa local.
Rendiment i salut mental
Dia 8 de setembre
La nova ordre del calendari escolar estableix que els alumnes d’ESO dels instituts escola només podran tenir dos tardes a la setmana sense classe i assenyala que hauran d’oferir-hi activitats no lectives obertes a tot l’alumnat i integrades a l’organització general del centre. L’ordre vigent determina que els instituts escola han de tenir un horari unificat en totes les etapes educatives, però a la pràctica existeix una moratòria a través de la qual a Secundària tenen tardes no lectives.
Un portaveu d’Educació va precisar que només 25 dels 121 que hi ha a tot Catalunya tenen menys de tres tardes lectives i va recalcar que per als instituts ordinaris no hi ha cap canvi, de manera que els que fan jornada intensiva podran mantenir-la.Per la seua part, el sindicat USTEC va criticar l’“intent d’establir com a precedent l’activitat lectiva a les tardes a l’ESO” als instituts escola i va assegurar que aquesta mesura “no respon a criteris pedagògics sòlids ni a les necessitats reals de l’alumnat”.
Va afirmar que empitjora el rendiment i la salut mental, agreuja les desigualtats socials i “precaritza” les condicions laborals del professorat. De fet, va defensar la generalització de la jornada contínua en tots els nivells i centres.