Un dels principals problemes per recarregar cotxes elèctrics en molts pàrquings: la falta de potència
Tant el Gremi com els administradors de finques aconsellen que per habilitar punts de càrrega als aparcaments s’opti per una instal·lació general per a tots els veïns
El Gremi d’Instal·ladors de Lleida assenyala que la demanda per instal·lar punts de recàrrega de vehicles elèctrics als aparcaments dels blocs de pisos és baixa pel seu cost i per la falta de consens entre els veïns per fer una infraestructura d’aquest tipus.
Així ho assegura el seu president, Jordi Pifarré, que assenyala que “una instal·lació d’aquesta mena és relativament fàcil, però el problema és el sobrecost que et genera el fet d’haver de demanar més potència elèctrica perquè el punt de recàrrega pugui funcionar, ja que la gran majoria de pàrquings comunitaris no tenen per si mateix prou energia contractada per a això”.
Aquest fet “provoca que hi hagi divisió d’opinions a la comunitat de propietaris i no hi hagi un consens clar per aprovar fer aquesta instal·lació”, diu Pifarré. Tanmateix, considera que “més d’hora que tard les comunitats hauran d’adaptar-se i comptar amb punts de recàrrega perquè cada vegada hi haurà més vehicles híbrids i elèctrics”.
Tant el Gremi com els administradors de finques aconsellen que per habilitar punts de càrrega als aparcaments s’opti per una instal·lació general per a tots els veïns. Aquesta consisteix a posar una entrada general al pàrquing i un quadre de comptadors perquè cada propietari pugui habilitar-se un punt de recàrrega.
Tanmateix, als immobles en els quals els comptadors estan dins de cada habitatge “s’hauria de fer una escomesa nova, habilitar una sala o habitació per posar els comptadors del pàrquing en una zona comuna de l’edifici i que cada un estigui assignat a una plaça, és el més viable”, segons Pifarré.
A part del Gremi d’Instal·ladors, tant el Col·legi d’Administradors de Finques de Lleida com professionals del sector assenyalen que la majoria de pàrquings de pisos no són aptes per tenir punts de recàrrega i que aquesta instal·lació requereix una abundant inversió.