MOBILITAT
L’ajuntament de Lleida preveu habilitar un pàrquing dissuasiu a Ciutat Jardí
Vora l’església de Montserrat, i també en farà d’altres a Pardinyes, Balàfia, Cappont i Rufea. Vol que els busos interurbans connectin aquests espais amb el centre
L’ajuntament habilitarà un aparcament dissuasiu a l’entrada a la ciutat per Ciutat Jardí, al costat de l’església de Montserrat, i vol que estigui connectat amb el centre mitjançant autobusos urbans i interurbans. Aquesta és una de les mesures que contempla el Pla Aparca que ultima el govern municipal per promoure “una nova mobilitat” basada a promoure l’ús del transport públic i els aparcaments dissuasius per reduir el trànsit de vehicle privat a la trama urbana.
“Hi haurà segur un aparcament dissuasiu al costat de l’església de Montserrat i als altres barris que conformen la segona corona com Pardinyes, Balàfia, Cappont i Rufea, però si cal habilitar-ne més, ho farem, així com reconfigurar línies de transport públic perquè arribin fins allà”, va assegurar l’alcalde, Fèlix Larrosa.
Connexions
En relació amb la connexió d’aquests aparcaments dissuasius amb el centre de la ciutat, Larrosa va dir que, a banda dels autobusos urbans, els interurbans també han de servir per a aquesta finalitat i tenir parades per la ciutat. Per això, han iniciat converses amb l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de Lleida per “analitzar com complementar la connexió dels aparcaments dissuasius amb les rutes dels interurbans perquè aquests tinguin una doble funció, la de bus interurbà i urbà perquè parin en aquestes zones i connectin amb el centre de la ciutat per acabar de completar les freqüències que ja cobreix el nostre servei municipal”, va assenyalar Larrosa.
Una possibilitat que l’ajuntament ja ha estudiat analitzant diverses línies, “com la que ve d’Alpicat, Alfarràs o Barbastre”. Actualment algunes d’aquestes línies ja tenen parades per la ciutat, com per exemple a l’Arnau de Vilanova o davant de l’estació de trens, “però no són conegudes per la població en general”, va afegir Larrosa.
El Pla Aparca també preveu l’ampliació d’aparcaments subterranis i construir-ne de nous. “Volem que alguns aparcaments en superfície passin a ser subterranis per habilitar zones verdes i dos serien el del Rectorat de la Universitat de Lleida i el de la Maternitat, hem d’analitzar com fer-ho”, va afegir en aquest sentit Larrosa.