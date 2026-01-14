EQUIPAMENTS
Les obres de la nova comissaria dels Mossos començaran el 2028
Segons Interior, i també serà la seu dels Agents Rurals
Les obres per a la construcció de la futura seu central dels Mossos d’Esquadra a la Regió Policial de Ponent no començaran fins a principis del 2028. Així ho assenyala la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, en una resposta parlamentària. En la mateixa resposta, indica que el juliol passat es va formalitzar l’encàrrec de redacció del projecte i construcció de la nova comissaria, que també serà la base dels Agents Rurals. Així mateix, afegeix que Infraestructures.cat està preparant la documentació per publicar la licitació i que el termini de redacció del projecte està previst en 12 mesos i el d’execució de les obres, que no començaran fins a inicis del 2028, és de 29 mesos.
De fet, el desembre passat, com va publicar SEGRE, Infraestructures de la Generalitat va treure a concurs un contracte valorat en 29,3 milions d’euros per redactar el projecte i executar les obres de la seu central dels Mossos a Ponent, que estarà ubicada en una finca del barri de la Bordeta. Serà la seu de la Regió Policial de Ponent, que inclou les comarques del Segrià, Pla d’Urgell, Garrigues, Urgell, Segarra i Noguera. La previsió és que el complex també inclogui la nova seu dels Agents Rurals al Segrià.
Així mateix, l’actual comissaria dels Mossos a Lleida ciutat, situada al carrer Sant Hilari, serà específica per a la comarca. La futura comissaria es construirà en una finca municipal de l’avinguda Fontanet després que es descartés edificar-la al Centre Històric al no haver-hi solars que complissin els requisits necessaris per a aquest equipament. El juliol passat, la Paeria va aprovar la cessió del solar a la Generalitat perquè iniciés els tràmits per a la construcció de l’edifici.