BALANÇ
Lleida tanca la campanya de Nadal amb més de 105.000 assistents als seus actes i un 3% més de vendes
La Paeria destaca un increment del 18% en les visites turístiques, la majoria de Barcelona, València i Madrid
Unes 25.000 persones van anar a la cavalcada de Los Reixos, 17.000 van anar al Cucalòcum i 13.000 a la Factoria dels Reixos
Lleida ha tancat la campanya de Nadal amb un balanç positiu de més de 105.000 visitants als actes organitzats per la Paeria en col·laboració amb entitats de la ciutat, amb un 3% més de vendes a les seues principals artèries comercials i un increment del 18% de visites turístiques, la majoria de les quals procedien de l’àrea metropolitana de Barcelona, València i Madrid. Un balanç que ha presentat l’alcalde, Fèlix Larrosa, aquest matí i que ha qualificat de "molt positiu i del qual ens podem sentir orgullosos". Ha assegurat que "no hi ha punt de comparació amb el que fèiem fa dos anys per a aquestes dates amb ara, hem donat un gran impuls a aquestes festes perquè la ciutat sigui un pol d’atracció de visitants". L’alcalde ha detallat que a la cavalcada de Los Reixos van assistir 25.000 persones i que el bus turístic ha tingut un miler de viatgers, el 'trenet' de Nadal 5.000 i 2.100 persones han visitat el Turó de la Seu Vella en aquestes dates. "Per tercer any consecutiu hem superat amb nota la campanya de Nadal", ha dit Larrosa.
Per la seua part, la regidora de Promoció Econòmica, Pilar Bosch, ha donat més xifres d’assistència dels actes que han organitzat en aquesta campanya "en la qual les associacions de comerciants i entitats s’han bolcat a participar". Unes 13.000 persones han vist espectacle de La Factoria dels Reixos, la pista de gel de la plaça Sant Joan ha registrat una afluència de 1.200 persones, mentre que el Cucalòcum ha comptat amb 17.000 visitants en "l’edició més gran de la seua història", segons Bosch. D’altra banda, el pessebre d’Els Mangraners va ser vist per 2.200 persones, al Parc de Nadal del Secà van anar unes altres 5.000, en l’Obert del Centre Històric de Nadal van participar al voltant de 2.000 persones, mentre que l’exposició de Lo Baratillo ha registrat 5.000 visitants. Al seu torn, l’obra teatral d’Els Pastorets que es feia en L’Escorxador ha estat vista per 1.128 persones, els 6 concerts que va organitzar el Auditori Enric Granados per aquestes dates van registrar 4.000 espectadors, mentre que el Museu Morea va ser visitat per 1.100 persones.
De cara a la pròxima campanya, el govern municipal s’ha marcat com a objectiu prioritari tenir llista la seua xarxa de pàrquings dissuasius i que estiguin connectats amb la xarxa de transport públic. "Hem de fer esforços per oferir una mobilitat alternativa al cotxe privat i facilitar serveis d’aparcament en el centre i a la perifèria", ha remarcat Larrosa.