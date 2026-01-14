SEGRE

Llorenç Saura, Marina Pifarré i Celler de Sanui guanyen els Premis Horta de Lleida 2026

El jurat destaca la trajectòria de Llorenç Saura, la innovació del Celler de Sanui i l'activisme de Marina Pifarré dins l'Horta de Lleida

Els integrants del jurat dels Premis Horta de Lleida 2026.

Els integrants del jurat dels Premis Horta de Lleida 2026.Ajuntament de Lleida

Llorenç Saura Pedrol, Marina Pifarré Rovira i el Celler de Sanui han estat distingits en els Premis Horta de Lleida 2026 pel seu paper fonamental en la promoció, la innovació i la defensa de l'Horta de Lleida. El jurat, format per representants institucionals, acadèmics i culturals, ha seleccionat aquestes candidatures entre vuit propostes avaluades durant la deliberació celebrada aquest dimecres a la tarda.

Llorenç Saura Pedrol recull el premi a la seva trajectòria de promoció i desenvolupament de l’Horta de Lleida per la seva destacada trajectòria en la promoció de l’Horta, consolidant-se com una figura essencial per al món agrari i cultural del territori al llarg dels anys. 

El guardó a la innovació en l’activitat agrària es lliura al Celler de Sanui, reconegut per la seva aposta clara per la producció de vi local i la difusió de la cultura vitivinícola, aportant un valor singular a la zona. 

En paral·lel, Marina Pifarré Rovira és premiada amb el premi a la trajectòria de la dona de l’Horta de Lleida per la seva constància com a activista i defensora dels drets laborals de les dones pageses i per la seva contribució a la visibilització social i cultural de l'Horta.

El jurat dels Premis Horta de Lleida, presidit per l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa (amb vot delegat a Begoña Iglesias, tinenta d’alcalde i regidora d’Agenda Urbana i Espai Agrari), ha comptat amb la participació de persones de reconegut prestigi de diferents àmbits: l'excap de la secció d'esports de SEGRE, José Carlos Monge, el compositor i pedagog David Esterri, la sotsdirectora de l’ETSEAFIV, Irina Garcia, Mònica Vives (vocal de la junta de l’Associació Cultural i Recreativa "Els Pagesos"), Francesc Montardit (FAVLL) i les persones guardonades en l’edició 2025: Salvador Solsona, Canon López i Josefina Calvet.

La cerimònia de lliurament dels guardons tindrà lloc el pròxim 17 de gener, coincidint amb els actes de Sant Antoni Abat, i cada premi rep com a reconeixement un quadre original de l’artista lleidatà Miguel de Ibarbia Mangrané.

