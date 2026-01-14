HORTA
Llorenç Saura, Marina Pifarré i Celler de Sanui guanyen els Premis Horta de Lleida 2026
El jurat destaca la trajectòria de Llorenç Saura, la innovació del Celler de Sanui i l'activisme de Marina Pifarré dins l'Horta de Lleida
Llorenç Saura Pedrol, Marina Pifarré Rovira i el Celler de Sanui han estat distingits en els Premis Horta de Lleida 2026 pel seu paper fonamental en la promoció, la innovació i la defensa de l'Horta de Lleida. El jurat, format per representants institucionals, acadèmics i culturals, ha seleccionat aquestes candidatures entre vuit propostes avaluades durant la deliberació celebrada aquest dimecres a la tarda.
Llorenç Saura Pedrol recull el premi a la seva trajectòria de promoció i desenvolupament de l’Horta de Lleida per la seva destacada trajectòria en la promoció de l’Horta, consolidant-se com una figura essencial per al món agrari i cultural del territori al llarg dels anys.
El guardó a la innovació en l’activitat agrària es lliura al Celler de Sanui, reconegut per la seva aposta clara per la producció de vi local i la difusió de la cultura vitivinícola, aportant un valor singular a la zona.
En paral·lel, Marina Pifarré Rovira és premiada amb el premi a la trajectòria de la dona de l’Horta de Lleida per la seva constància com a activista i defensora dels drets laborals de les dones pageses i per la seva contribució a la visibilització social i cultural de l'Horta.
El jurat dels Premis Horta de Lleida, presidit per l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa (amb vot delegat a Begoña Iglesias, tinenta d’alcalde i regidora d’Agenda Urbana i Espai Agrari), ha comptat amb la participació de persones de reconegut prestigi de diferents àmbits: l'excap de la secció d'esports de SEGRE, José Carlos Monge, el compositor i pedagog David Esterri, la sotsdirectora de l’ETSEAFIV, Irina Garcia, Mònica Vives (vocal de la junta de l’Associació Cultural i Recreativa "Els Pagesos"), Francesc Montardit (FAVLL) i les persones guardonades en l’edició 2025: Salvador Solsona, Canon López i Josefina Calvet.
La cerimònia de lliurament dels guardons tindrà lloc el pròxim 17 de gener, coincidint amb els actes de Sant Antoni Abat, i cada premi rep com a reconeixement un quadre original de l’artista lleidatà Miguel de Ibarbia Mangrané.