Metges de Catalunya xifra en un 20% el seguiment de la vaga a Lleida
Salut el rebaixa al 6,5% en el conjunt del territori català
Metges de Catalunya ha xifrat en un 45% el seguiment de la vaga de facultatius d’aquest dimecres, convocada també per a aquest dijous, mentre la Conselleria de Salut de la Generalitat ho ha fet en un 6,5%.
Segons el sindicat, per províncies, el seguiment ha estat del 20% a Lleida, del 52% a Barcelona; del 20% en Girona, i del 45% a Tarragona. Per àmbit assistencial, segons la mateixa organització, ha estat del 46% en atenció primària i del 39% en atenció hospitalària.
Manifestació a Barcelona
Una nova manifestació de metges ha recorregut aquest dimecres el centre de Barcelona en la quarta jornada de vaga després de les d’octubre i desembre. Vestits amb bates blanques i amb màscares amb la cara de la consellera de Salut, Olga Pané, els facultatius protesten per demanar un conveni mèdic que tingui en compte les seves especificitats. Ha liderat la marxa una pancarta amb el lema ‘A tu també t’afecta’. La manifestació ha partit de la plaça Sant Jaume i el punt final és el Parlament.