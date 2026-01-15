SERVEIS
Els taxis de Lleida són els segons més cars de l’Estat, segons Facua
L’organització de consumidors compara els preus del 2025 de totes les capitals. Sant Sebastià repeteix en la primera posició i Tarragona se situa tercera
Lleida capital té les segones tarifes del taxi més cares de l’Estat, segons un estudi de FACUA-Consumidors en Acció que compara els preus d’aquest servei el 2025 en un total de 57 ciutats espanyoles. Sant Sebastià repeteix en la primera posició i la capital del Segrià ascendeix un lloc, ja que el 2024 va ser la tercera, lloc que ara ocupa Tarragona.
Las Palmas de Gran Canària, Huelva, Cadis i Melilla són les més barates. De fet, Lleida va ascendint en el rànquing amb els anys ja que el 2024 ocupava el setè lloc.
L’estudi es va portar a terme el desembre passat i es basa en la simulació de nou recorreguts diferents a cada ciutat, a partir de les dades oficials amb les tarifes vigents el 2025. En aquest sentit, va calcular i va assignar una puntuació al preu d’un recorregut d’un quilòmetre (o la carrera mínima tarificada a cada ciutat), un altre de cinc i un altre de deu quilòmetres, en horari diürn, nocturn i de cap de setmana. Segons aquestes premisses, Lleida obté 64 punts, només darrere dels 81 de Sant Sebastià. Tarragona en té 63.
Segons l’estudi, el cost d’una carrera mínima amb taxi a la capital del Segrià és de 5,33 euros amb la tarifa diürna i de 6,20 amb la nocturna i de cap de setmana, la qual cosa implica un 2,9% més que el 2024. El trajecte de cinc quilòmetres té un cost de 8,56 euros de dia i de 10,26 de nit i els caps de setmana. I el recorregut de 10 quilòmetres té un preu de 14,21 i 17,96 euros, respectivament. Facua indica que la pujada general sumant el cost de tots els trajectes és del 2,5%, per sota de la mitjana estatal del 3,1%.
Per tipus de tarifes, la baixada de bandera a Lleida costa 1,92 euros de dia i 3,36 de nit (en ambdós casos un 3% més); el preu per quilòmetre, 1,13 (+2,7%) i 1,40 (+2,9%); i l’hora d’espera, 24,12 i 28,81 (també +2,9%).