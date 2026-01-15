La Generalitat veu “exemplar” el model d’inclusió de Lleida i li dona 6 milions
Martínez Bravo i Larrosa critiquen l’“electoralisme” contra el hub de Balàfia
La Generalitat i la Paeria van rubricar ahir el conveni per desenvolupar el nou model d’inclusió social de la ciutat, que preveu habilitar centres per a temporers, pisos per a vulnerables i els hubs cívics de les Josefines i Balàfia. Un model per al qual cada administració destinarà 6 milions i que la consellera Martínez Bravo va qualificar d’“exemplar”.
La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, i l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, van firmar ahir el conveni per desenvolupar el nou model d’inclusió de la ciutat, que va ser acordat a la comissió bilateral de l’any passat i tindrà capacitat per atendre 500 persones. Cada administració destinarà 6 milions a finançar dos centres per a temporers; habilitar 130 pisos d’inclusió; el hub cívic del convent de les Josefines del carrer Acadèmia, que acollirà un centre de dia, espais de l’àrea de Participació i 25-30 places per a dones i gent gran sense llar; i el hub cívic de Balàfia, que tindrà un menjador per a la tercera edat, sales d’estudi i coworking, serveis socials, 25 dormitoris per a vulnerables i tres apartaments per a dones maltractades. Aquest últim espai previst a l’antiga Escola Balàfia va capitalitzar la roda de premsa de la firma del conveni després que diumenge unes 300 persones, entre elles edils de PP i Vox, s’hi van manifestar en contra assegurant que serà un alberg.
Larrosa va remarcar que “a Balàfia no farem cap alberg” i que les habitacions i apartaments “no representen ni el 25% de la superfície de l’equipament, que acollirà instal·lacions esportives i culturals per al barri”.
Va afegir que “no tolerarem que es permeti el debat polític en clau electoralista sobre les persones sense llar” i que, davant de “les mentides” que circulen sobre el hub de Balàfia, “n’explicarem els usos les vegades que calgui”.
Per la seua part Martínez Bravo va lloar “el model humà, innovador i eficient” de la Paeria “que pot ser un exemple a escala catalana i europea i exportar-se a altres poblacions”. Va afegir que “les preocupacions dels veïns són lògiques, però no hem de permetre que s’instrumentalitzin políticament, hem d’aclarir-los amb pedagogia”.
Finalment, Teresa Robert, presidenta de l’AFATC, va assenyalar que “inaugurem un compromís col·lectiu amb la dignitat, la cura i la memòria de les persones”.
El centre ha costat més de tres milions, amb aportacions de la Generalitat (2,7 M€), la Diputació (400.000 €) i l’ajuntament.
Inauguren el nou centre d’Alzheimer a Tàrrega
La consellera Mònica Martínez Bravo va inaugurar a la tarda el nou centre especialitzat en malalties neurodegeneratives Els Pilars, de l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Tàrrega i Comarca (AFATC). Va ressaltar que és “un orgull i un honor ajudar a construir somnis per a una Catalunya més forta i més justa, oferint un servei públic d’excel·lència que millora l’atenció als usuaris a prop de les seues llars”. L’alcaldessa, Alba Pijuan, va destacar que “aquell somni ja és una realitat” i el president de la Diputació, Joan Talarn, el va definir com “un espai de solidaritat i acollida que ens fa més humans”.
Temporers i pisos
El nou model d’inclusió social de Lleida va ser analitzat ahir a la comissió informativa i el PP es va erigir com el principal opositor al projecte presentant un prec demanant la paralització. També va reclamar al govern municipal que detalli els usos dels hubs cívics de les Josefines i Balàfia, un informe jurídic sobre si la Paeria ha de fer un pla d’usos de l’Escola Balàfia i un altre informe sobre la qualificació del sòl i els usos que permet. Per la seua part, el Comú va celebrar que el conveni tiri endavant i “acceleri unes inversions socials que arriben tard”.