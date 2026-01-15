SEGRE

Minut de silenci pels últims assassinats masclistes a l’Estat

Imatge del minut de silenci ahir a la subdelegació. - SUBDELEGACIÓ

Imatge del minut de silenci ahir a la subdelegació.

Redacció

La secretària general de la subdelegació del Govern espanyol a Lleida, Mercè Fajardo, va presidir a les 13.00 hores d’ahir un minut de silenci com a mostra de rebuig i condemna pels últims assassinats masclistes a l’Estat. Es tracta d’una dona de 78 anys assassinada pel seu exmarit dilluns a Badajoz i la confirmació d’assassinat per violència masclista d’una dona de 27 anys a les illes Balears, que va tenir lloc l’any passat. Aquest any s’han registrat quatre feminicidis.

