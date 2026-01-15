SANITAT
Poc seguiment de l’aturada mèdica per exigir millores laborals
Metges de Catalunya la xifra en un 20% a Lleida mentre la Generalitat la rebaixa al 6,5% a tot Catalunya. Un miler de facultatius es manifesten a Barcelona
La primera jornada de la nova tanda de vaga de metges va tenir ahir escassa repercussió a Lleida, atesa la normalitat del funcionament dels centres sanitaris que va poder constatar aquest diari. Metges de Catalunya va convocar una aturada per ahir i avui, per continuar reclamant un nou estatut marc que inclogui la supressió de les guàrdies de 24 hores, la reducció de la jornada laboral i crear una nova classificació professional.
El sindicat va xifrar el seguiment en un 45% en el conjunt de Catalunya (un 20% a Lleida i Girona, un 45% a Tarragona i un 52% en Girona), mentre que Salut la va rebaixar al 6,5%. Per àmbits assistencials, el sindicat va indicar que va ser del 46% a l’Atenció Primària i del 39% als hospitals. L’anterior vaga de metges, celebrada els dies 9 i 10 del mes de desembre passat, també va tenir poc seguiment a Lleida.
Manifestacions
Així mateix, en la manifestació convocada a Barcelona van participar un miler de facultatius, majoritàriament abillats amb bata blanca, que van marxar des de la plaça Sant Jaume fins al Parlament. Van portar pancartes amb lemes com “Metge cansat, mala sanitat”, “vocació no és explotació” o “estop guàrdies 24 hores”, i van reclamar la dimissió de la consellera de Salut, Olga Pané. També hi va haver protesta a Madrid, on uns 400 professionals van marxar des del Congrés fins al ministeri de Sanitat. De fet, la vaga estava convocada en vuit comunitats i seguirà avui, quan està prevista una altra manifestació a Barcelona. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, va anunciar que mantindran les mobilitzacions fins que “hi hagi una interlocució franca” amb la consellera o el president de la Generalitat, Salvador Illa. Després de la mobilització, la diputada de Vox María García Fuster, acompanyada de Lleonart i altres representants del sindicat, va anunciar la presentació d’una proposta de resolució perquè el Parlament insti el Govern central a impulsar els “canvis legislatius necessaris” per a la creació d’un estatut mèdic.
Per la seua part, el PP va exigir a Pané que “deixi de mirar cap a un costat” i escolti i defensi els metges.