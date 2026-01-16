JORNADA
“Amb més recursos podrem donar millors respostes”
El Govern confia en l’aprovació del pressupost català i del nou finançament. L’ACM demana valentia i generositat
El secretari general de Governs Locals i de Relacions amb Aran, Xavier Amor, va confiar ahir que la Generalitat sigui capaç de desembussar les negociacions pels Pressupostos del 2026 i pel nou sistema de finançament autonòmic perquè el Govern sigui capaç d’“anticipar els problemes i proposar solucions conjuntes amb el territori”, i va assegurar que “amb més recursos es podran oferir millors respostes”. Amor va ser l’encarregat de tancar la jornada organitzada per la Fundació Horitzons i SEGRE del cicle Lleida 2050, i va reclamar “propostes” als partits que s’oposen a ambdós projectes.
Amor va assegurar que el Govern se “centra a mirar cap al futur”, i va explicar que una de les seues prioritats és que “les bones xifres de la macroeconomia arribin finalment a les famílies”.
Per la seua banda, la presidenta de l’Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, va reclamar a les administracions públiques que facin un esforç per adaptar-se a la planificació empresarial i “governin pensant en les següents generacions i no en les següents eleccions”.
La també alcaldessa de la Garriga, tanmateix, va reconèixer que “la lentitud” de les administracions dificulta que els sectors públic i privat puguin anar de la mà, però va reclamar “valentia i generositat” per avançar en projectes estratègics com el de la sobirania energètica.